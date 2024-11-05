Netenyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden aldı

İsrail medyasının Başbakanlık kaynaklarına dayandırıdğı haberde, Başbakan Benjamin Netenyahu’nun Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevine son verdiği bildirildi. Açıklamada Netenyahu’nun Gallant’ın yerine Dışişleri Bakanı İsrail Katz’ın Savunma Bakanı olarak atanmasını önerdiği kaydedildi.

İsrail medyasının haberine göre Netanyahu açıklamasında "İsrail Başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail'in güvenliğini korumak ve ülkeyi zafere taşımaktır. Savaş zamanında, başbakan ile savunma bakanı arasındaki tam güven, her zamankinden daha fazla önem taşır. Ne yazık ki, ilk başta sahip olduğumuz bu güven, kampanyanın ilk aylarında önemli ilerlemeler kaydetmemize rağmen, son birkaç ayda azalmıştır" ifadesini kullandı.

Gallant ile arasında "ciddi farklılıklar" yaşandığını ve bu farklılıkların, hükümet ve kabine kararlarıyla çelişen açıklama ve eylemlerle birlikte arttığını dile getiren Netanyahu, bu boşlukları kapatmak için defalarca çaba harcadığını ancak bu çabaların sonuç vermediğini vurguladı.