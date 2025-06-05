Netflix abonelik ücretlerine zam
Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine yüzde 26 zam yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi.
Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık bir artış yapıldı.
Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.
İşte yeni fiyatlar:
|Plan Türü
|Eski Fiyat (Aylık)
|Yeni Fiyat (Aylık)
|Temel Plan
|149,99 TL
|189,99 TL
|Standart Plan
|229,99 TL
|289,99 TL
|Premıum plan
|299,99 TL
|379,99 TL