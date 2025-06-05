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Netflix abonelik ücretlerine zam

Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine yüzde 26 zam yaptı.

Yaşam
  • 05.06.2025 09:52
  • Giriş: 05.06.2025 09:52
  • Güncelleme: 05.06.2025 09:56
Kaynak: Haber Merkezi
Netflix abonelik ücretlerine zam
Fotoğraf: AA

Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi.

Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık bir artış yapıldı.

Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.

İşte yeni fiyatlar:

Plan TürüEski Fiyat (Aylık)Yeni Fiyat (Aylık)
Temel Plan149,99 TL189,99 TL
Standart Plan229,99 TL289,99 TL
Premıum plan299,99 TL379,99 TL
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