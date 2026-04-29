Netflix duyurdu: "Stranger Things"in animasyon dizisi devam edecek

Netflix’in sevilen animasyon dizisi "Stranger Things: Tales From ’85", ilk sezonunun yayınlanmasından sadece beş gün sonra yeni sezon onayını kaptı.

Netflix, popüler bilim kurgu evrenini genişleten animasyon serisi "Stranger Things: Tales From '85" için ikinci sezon onayını verdiğini duyurdu.

23 Nisan’da izleyiciyle buluşan dizi, prömiyerinden sadece beş gün sonra yeni sezon onayını aldı.

Canlı aksiyon serisinin 2. ve 3. sezonları arasındaki zaman diliminde geçen animasyon, 1985 yılının dondurucu kışına odaklanıyor.

Orijinal dizinin oyuncu kadrosu bu projede yer almazken, animasyon dünyası için yepyeni ve yetenekli bir seslendirme kadrosu kuruldu.

Seslendirme ekibinde Brooklyn Davey Norstedt, Luca Diaz, Braxton Quinney gibi genç yeteneklerin yanı sıra Odessa A’zion, Lou Diamond Phillips ve Janeane Garofalo gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

"Tales From ’85", Netflix’in 20-26 Nisan haftalık Top 10 İngilizce TV dizileri listesine 7. sıradan giriş yaptı.