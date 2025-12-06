Netflix'in Peaky Blinders filminden ilk afiş yayımlandı, çıkış tarihi duyuruldu

Netflix efsanevi suç dizisi Peaky Blinders'ın devamı niteliğindeki ‘Peaky Blinders: Ölümsüz Adam’ filminin afişini ve yayın tarihini duyurdu. Duyuruya göre film 20 Mart 2026’da yayımlanacak.

Netflix filmi sosyal medya hesaplarından şu şekilde duyurdu

“Tommy Shelby geri dönüyor. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam 20 Mart’ta sadece Netflix’te.”

Filmin konusu tam manasıyla bilinmese de, ‘1900’lerin kanun tanımaz Birmingham sokaklarında geçen, çok ödüllü gangster hikayesinin epik bir devamı’ şeklinde ifade ediliyor.

Oppenheimer’daki rolüyle Oscar kazanan Cillian Murphy, devam filminde Peaky Blinders dizisinin baş karakteri Tommy Shelby olarak geri dönüyor.

Filmin yönetmen koltuğundaysa dizinin ilk sezonunu yöneten Tom Harper yer alıyor.