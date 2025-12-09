Netflix krizi sürüyor: CEO'lardan Trump'a cevap

Netflix'in eş CEO'ları Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros. Discovery ile yaptıkları satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin olduklarını açıkladı.

Sarandos, Başkan Trump'ın Paramount teklifinde öngörülen sinerjinin işten çıkarmalardan geleceğini iddia ederken, kendi anlaşmalarının istihdam yaratacağını savundu.

Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros'u satın almak için yaptıkları anlaşmaya güvendiklerini ifade etti.

İki yönetici, UBS'nin düzenlediği küresel teknoloji, medya ve telekomünikasyon konferansında söz konusu anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SARANDOS: "ANLAŞMAYI TAMAMLAYACAĞIMIZDAN SON DERECE EMİNİZ"

Ted Sarandos, etkinlikte Paramount'un rakip teklifine yönelik bir soru üzerine açıklama yaptı. Sarandos, "Bu tamamen beklenen bir hamleydi. Anlaşmamızı yaptık ve bu anlaşmadan son derece memnunuz. Hissedarlarımız için harika olduğunu düşünüyoruz, tüketiciler için harika olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sarandos, anlaşmanın eğlence sektöründe istihdam yaratmak ve korumak için iyi bir yol olduğunu vurgulayarak, "Anlaşmayı tamamlayacağımızdan ve sonuca ulaşacağımızdan son derece eminiz" ifadelerini kullandı.

Sarandos, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin açıklamalarına da değindi. "Başkanın bu konudaki ilgisi bizimkiyle aynı, yani iş yaratmak ve istihdamı korumak" diyen Sarandos, rakip teklife yönelik bir iddiada bulundu:

"Paramount'un teklifinde, 6 milyar dolarlık sinerji yaratılacağından bahsedilmişti. Sizce bu sinerji nereden gelecek? İşten çıkarmalardan. Biz işten çıkarmıyoruz, istihdam yaratıyoruz."

PETERS: "DÜZENLEYİCİLER ONAYLAYACAK"

Gregory Peters ise anlaşmanın tüketici yanlısı olduğunu ve istihdam ile inovasyonu teşvik edeceğini belirtti. Peters, "Düzenleyicilerin bunu onaylaması gerektiğinden ve onaylayacağından çok eminiz" şeklinde konuştu.

82,7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Netflix, 5 Aralık'ta Warner Bros. Discovery ile 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, Warner Bros'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO hizmetlerini kapsıyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Netflix'in anlaşmasının bir süreçten geçmesi gerektiğini ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti. Medya şirketi Paramount ise Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir rakip teklif sunmuştu.