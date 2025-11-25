Netflix, Münevver Karabulut cinayeti belgeselini duyurdu

Netflix, Türkiye’de uzun yıllar gündemde kalan ve kamuoyunda büyük infiale yol açan Münevver Karabulut cinayetini belgesel formatında ele alacağını açıkladı. Duyuru, Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı kısa tanıtım videosuyla yapıldı.

“Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı yapımın tanıtım videosunda olayın soruşturma sürecine ve dönemin basın-yargı tartışmalarına dair bazı görüntülere yer verildi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve milyonlarca görüntülemeye ulaştı.

Belgeselin yayın tarihi henüz açıklanmazken, Netflix “yakında sadece Netflix’te” ifadeleriyle yapımın platforma özel olacağını duyurdu.

Münevver Karabulut cinayeti, 2009 yılında işlenmiş ve Türkiye’nin en çok konuşulan kadın cinayetlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.