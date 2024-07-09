Netflix Türkiye'den abonelik ücretlerine yüzde 30 zam
Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 30 zam yaptı. Yeni fiyatlar ilk olarak yeni üyeler için geçerli olacak, mevcut üyeler için 'aşamalı' sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2024 yılının ikinci zammını yaptı.
Abonelik ücretlerine yüzde 30 zam yapan Netflix, fiyatların yeni üyeler için geçerli olacağı, mevcut üyelerin tümü için ise bu fiyat değişiminin "aşamalı" sunulacağı duyurdu.
Netflix Türkiye'nin yeni zamlı fiyatları şöyle:
>> Temel Plan: Aylık 149.99 TL
>> Standart Plan: Aylık 229.99 TL
>> Özel Plan: Aylık 299.99 TL
Netflix Türkiye, ocak ayında da abonelik ücretlerine zam yapmıştı.