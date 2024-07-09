Netflix Türkiye'den abonelik ücretlerine yüzde 30 zam

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 30 zam yaptı. Yeni fiyatlar ilk olarak yeni üyeler için geçerli olacak, mevcut üyeler için 'aşamalı' sunulacak.

Güncel 09.07.2024 11:50 Giriş: 09.07.2024 11:50

Güncelleme: 09.07.2024 11:55 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+