Netflix Türkiye eylül programı belli oldu: Cem Yılmaz imzalı 'Do Not Disturb' geliyor

Netflix'in eylül takvimi resmi olarak açıklandı. Programda "Kulüp"ün 2. sezonu, "Do Not Disturb", "Sex Education" dizisinin 4. sezonu ve "Dün Gece Soho'da" gibi yapımlar yer alıyor.

Netflix Türkiye'nin Eylül ayı programı belli oldu.

"Kulüp" dizisi ikinci sezonuyla geri dönerken, Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinde yer alan Ayzek karakterine dayanan yeni filmi "Do Not Disturb" de 29 Eylül'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb", pandemide işsiz kalarak sıkıntılı zamanlar geçiren Ayzek’in, çalışmaya başladığı oteldeki ilk gecesinde gelen tuhaf konukların peşindeki macerasını anlatıyor.

Ayrıca Pablo Larraín imzalı "Kont", dünya prömiyerini Venedik Festivali'nde gerçekleştirdikten hemen sonra Netflix'e geliyor.

Netflix Türkiye'nin Eylül takvimi şu şekilde:

Disenchantment (5. Kısım)

1 Eylül

Prenses Bean, Dreamland'i Kraliçe Dagmar'ın gazabından kurtarmak için annesini alt etmek ve sevdiği kişiyi öldüreceğini öngören bir kehaneti aşmak zorundadır.

Top Boy: 3. Sezon

7 Eylül

Sully, dizginleri eline alır ve Dushane'i işi bırakmaya zorlar ama yeni düzenle birlikte yeni zorluklar, tehditler ve bedeller ortaya çıkar.

Bize Ne Olacak?

7 Eylül

Yeni evlenen müzisyen bir çift, balayı için gittikleri adada çıkan fırtınada mahsur kalır ve evliliklerini paramparça edebilecek ağır gerçeklerle yüzleşir.

Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye (3. Sezon)

7 Eylül

Olağanüstü güçlere sahip Tianshang, silahlarını sonsuza dek yok etmek için mücadele eden Ejderha Şövalyeleri, türlü düşmanlarla karşı karşıya gelir.

A Time Called You

8 Eylül

Yas tutan bir kadın, sihirli bir şekilde zamanda yolculuk yaparak 1998 yılına gelir ve burada, kaybettiği sevgilisine son derece benzeyen bir adamla tanışır.

Yanık Kokusu

8 Eylül

Bir polis memurunun öldürülüp cesedinin yakılması üzerine tüm gözler her ikisi de meslektaşı olan kız arkadaşı ile kız arkadaşının sevgilisine çevrilir. Gerçek olaylardan esinlendi.

Selling The OC (2. Sezon)

8 Eylül

Ödül peşindeki O Group emlakçıları; potansiyel bir takım arkadaşıyla tanışıyor, saçma dedikodularla uğraşıyor ve Cabo'daki gayrimenkul piyasasının nabzını yokluyor.

Michelle Wolf: It's Great To Be Here

12 Eylül

Michelle Wolf'tan yeni bir stand-up komedisi.

Once Upon a Crime

14 Eylül

Sindirella ile birlikte kraliyet balosunda bulunan Kırmızı Başlıklı Kız kendini bir gizemin içinde bulur. Acaba gece yarısı olmadan bu vakayı çözebilecek midir?

Perşembe Dulları

14 Eylül

Sosyetik bir camiada yaşayan Teresa, kocası ile iki yakın arkadaşını ölü bulur. Gerçeklerle birlikte karanlık sırlar da gün yüzüne çıkar.

İlk Bakışta Aşk'ın İstatiksel Olasılığı

15 Eylül

Bir Londra uçuşu sırasında yakınlaşan iki yabancı, birbirlerinden ayrı düşer.

Kont

15 Eylül

Augusto Pinochet, ölmeye hazır bir vampirdir. Ancak etrafındaki akbabalar, onun son bir ısırık almadan gitmesine izin vermez. Pablo Larraín imzalı karanlık bir taşlama.

Kulüp (2. Sezon)

15 Eylül

1960’ta Türkiye gibi İstanbul’un sosyal hayatı ve eğlence dünyası da köklü bir değişimin eşiğindedir. Yaşatılan baskılara karşı duran Çelebi ve Matilda, Kulüp İstanbul Ailesi’ni ayakta tutmak için birlikte mücadele vermektedirler. Zamansız büyümek zorunda kalan Raşel ise artık 5 yaşında olan Rana’nın annesidir ve çekirdek ailesini bir araya getirmeye çalışmaktadır.

Dün Gece Soho'da

18 Eylül

Moda tasarımı öğrencisi Eloise, kendini gizemli bir şekilde 1960’larda bulur ve göz kamaştırıcı bir şarkıcıyla tanışır. Ancak hayalleri kısa süre içerisinde kabusa dönüşür.

My Little Pony: Bir İz Bırak (5. Sezon)

18 Eylül

Sparky'nin Ejder Ateşi'ni ele geçirince eskisinden de güçlü hale gelen Kanatlı Tekboynuz Opaline, Equestria'nın tüm gücüne sahip olana kadar durmayacak.

Sex Education (4. Sezon)

21 Eylül

Maeve Amerika'da, Moordale kapandı ve Otis özgürlükçü Cavendish Lisesine uyum sağlamak zorunda.

Do Not Disturb

29 Eylül

Pandemi yüzünden işsiz kalan Ayzek iyice dibe vurmuştur. Nihayet sessiz sakin bir otelde iş bulur fakat daha ilk gece vardiyasında konuklar başına olmadık işler açar.