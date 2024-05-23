Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş görevinden ayrıldı

Netflix'in Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş görevinden ayrıldı. Diştaş'ın yerine Özge Bağdatlıoğlu getirildi.

Dünyanın önde gelen dijital platformlarından Netflix'in Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş görevinden ayrıldı. Diştaş'ın yerine 4 yıldır Netflix bünyesinde yer alan Özge Bağdatlıoğlu getirildi.

2019’dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Pelin Diştaş, kişisel projelerine odaklanmak üzere Netflix’ten ayrılma kararı aldı.

Pelin Diştaş, aynı yapımcılar ve oyuncularla çalışılması ve projelerin belirli bir tarzın dışına çıkmaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Diştaş yerine Türkiye İçerik Direktörlüğü görevine getirilen Özge Bağdatlıoğlu ise 2020'den beri Netflix bünyesinde yer alıyor.