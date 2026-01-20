Netflix ve Warner Bros arasında yeni anlaşma

Netflix ile Warner Bros. Discovery (WBD) şirketlerinden yapılan ortak açıklamada, tamamen nakit olarak gerçekleştirilecek satın alma işleminin önceki işlem yapısında olduğu gibi WBD hissesi başına 27,75 dolar değerinde olmaya devam edeceği ifade edildi.

WBD hissedarlarının, WBD'den ayrılmasının ardından Discovery Global hisselerinin ek değerini de alacağına işaret edilen açıklamada, işlemin nakit mevcudiyet, mevcut kredi olanakları ve taahhüt edilen finansman kaynaklarının birleşimiyle finanse edileceği kaydedildi.

Açıklamada, revize edilen anlaşmanın işlem yapısını sadeleştireceği vurgulanarak, WBD hissedarları için değer kesinliğini artıracağı ve hissedar oylamasına giden süreci hızlandıracağı belirtildi.

Revizenin, WBD hissedarlarının önerilen işlem için Nisan 2026'ya kadar oy kullanmasını mümkün hale getirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu hızlandırılmış takvimi desteklemek amacıyla WBD'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bilgilendirme belgesini sunduğu aktarıldı.

REVİZE ANLAŞMA YÖNETİM KURULLARINCA ONAYLANDI

Açıklamada, daha önce duyurulduğu üzere, WBD'nin Warner Bros. ve Discovery Global olarak iki ayrı halka açık şirket olarak ayrılacağı, bu ayrılmanın Netflix'in Warner Bros.'u satın almasından önce, altı ila dokuz ay içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Revize edilen tamamı nakit işlemin, hem Netflix hem de WBD yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığına işaret edilen açıklamada, işlemin tamamlanmasının Discovery Global ayrışmasının tamamlanması, gerekli düzenleyici onayların alınması, WBD hissedarlarının onayı ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olacağı anımsatıldı.

Açıklamada, Netflix ve WBD'nin rekabet otoriteleriyle temaslarını sürdürdüğü ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

ANLAŞMA GEÇEN YIL ARALIKTA DUYURULMUŞTU

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bunun ardından, daha önce Warner Bros. Discovery'ye farklı tekliflerini ileten medya ve eğlence şirketi Paramount, yeni bir karşı teklif sunmuştu.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.

WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.