Netflix, Warner Bros. ihalesinden çekildi: "Alıcı değil, inşacıyız"

Netflix’in Warner Bros. Discovery varlıklarını satın alma sürecinden çekilmesiyle ilgili tartışmalara şirketten ilk kapsamlı açıklama geldi. Bloomberg News’ten Lucas Shaw’a konuşan Netflix Eş CEO’su Ted Sarandos, ihaleden çıkma kararının siyasi baskılar nedeniyle değil, finansal disiplin çerçevesinde alındığını söyledi.

Geçtiğimiz aralık ayında Warner Bros. stüdyoları ve HBO Max’i satın almak üzere prensipte anlaşmaya varan Netflix, şubat sonunda yarıştan çekilmiş; varlıklar rakip Paramount Skydance Corp.’a geçmişti.

“ÜST SINIRIMIZ BELLİYDİ”

Sarandos, teklif sürecinde hisse başına 27,75 dolar olarak belirledikleri kesin bir üst sınır bulunduğunu vurguladı. “Paramount’un üstün teklifini ve detaylarını gördüğümüz an ne yapacağımızı tam olarak biliyorduk” diyen Sarandos, yönetim kurulunun bu sınırın üzerine çıkmama konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Paramount CEO’su David Ellison’ın 111 milyar dolarlık kişisel garanti vermesini “benzeri görülmemiş” olarak nitelendiren Sarandos, Netflix’in risk iştahının bu noktada sınırlı olduğunu ifade etti.

“BÜYÜK KESİNTİLER KAÇINILMAZ”

Sarandos, Paramount’un kendisinden daha büyük bir şirketi satın almak için yüksek borç yükü altına girdiğine dikkat çekerek, bunun sektörde ciddi maliyet kesintilerine yol açabileceğini savundu.

“Bu anlaşma büyük maliyet kesintilerine bağlı. Tahminen 16 milyar doların üzerinde kesinti yapılacak. Bu; daha az yapım ve daha az insanın çalışması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ BASKI DEĞİL, NORMAL SÜREÇ”

Satın alma sürecinin ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) incelemeleri ve Cumhuriyetçi senatörlerin baskıları nedeniyle akamete uğradığı yönündeki iddiaları da reddeden Sarandos, “Ortada büyüyen bir siyasi direniş değil, sadece siyasi direniş söylentisi vardı. Dünya çapında 50 farklı düzenleyici kurumla normal bir süreç yürütüyorduk. Soruşturmalar açısından tamamen temize çıktık” dedi.

2,8 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT NE OLACAK?

Anlaşmanın bozulmasıyla Netflix’in kasasına girecek 2,8 milyar dolarlık fesih tazminatının nasıl kullanılacağı sorusuna Sarandos, “İşimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Biz alıcı değil, inşacıyız” yanıtını verdi. Şirketin yakın vadede başka bir stüdyo satın alma planı bulunmadığını da ekledi.

Paramount’un Warner Bros.’u devralmasının Netflix için güçlü bir rakip yaratıp yaratmayacağı sorusunu ise esprili bir dille yanıtladı: “Bir buçuk ile bir buçuğun toplamı hala üç eder.”