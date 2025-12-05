Netflix, Warner Bros ve HBO'yu satın aldı

Dijital yayın platformu Netflix, Warner Bros. Discovery (WBD) ile Warner Bros. film ve televizyon stüdyolarını, HBO Max'i ve HBO'yu bünyesine katmak üzere kesin bir anlaşmaya vardı.

Şirket, hisse başına 27,75 dolarlık bedelle Warner Bros.’un film stüdyoları, televizyon yapımları, HBO ve HBO Max’i bünyesine kattığını duyurdu. İşlemin özsermaye değeri 72 milyar dolar, toplam şirket değeri ise 82,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

"GAME OF THRONES" VE "HARRY POTTER" DA NETFLİX'E

Bu anlaşmayla Netflix, Warner Bros.’un tüm içerik kütüphanesine erişim hakkı elde ediyor. Böylece DC Stüdyoları’nın çizgi roman uyarlamaları, Harry Potter ve Batman gibi global markalar ile HBO’nun Game of Thrones ve The Sopranos gibi prestijli dizileri Netflix çatısı altına giriyor.

Netflix, birleşmeyle birlikte The Big Bang Theory, The Wizard of Oz, The Sopranos, Game of Thrones gibi klasiklerin; Stranger Things, Squid Game, La Casa de Papel ve Bridgerton gibi kendi orijinal yapımlarıyla aynı platformda yer alacağını vurguladı.

Şirket, bu hamlenin “dünyayı eğlendirme” vizyonuna yeni bir ölçek kazandırdığını belirtti.

NAKİT VE HİSSE KOMBİNASYONUYLA GERÇEKLEŞECEK

Satın alma, nakit ve hisse kombinasyonuyla gerçekleşecek.

Toplam işletme değeri yaklaşık 82,7 milyar dolar ve özsermaye değeri 72 milyar dolar olarak belirlenen bu satın alma, WBD'nin küresel ağlar bölümünün (Discovery Global) ayrı bir halka açık şirket olarak bölünmesinin ardından gerçekleşecek.

Nakit ve hisse senedi işlemlerini kapsayan anlaşma uyarınca, her bir WBD hissedarına kapanışta hisse başına 23,25 dolar nakit ve yaklaşık 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi verilmesi öngörülüyor.