Netflix yeni raporu açıkladı: 2024'ün en çok izlenenleri

Netflix, 2024 yılı boyunca yayında olan tüm yapımlarının izlenme verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılında yerli dizi kategorisinde Kara Para Aşk, yerli film kategorisinde Romantik Hırsız birinci sırada yer aldı.

Box Office Türkiye'nin aktardığına göre, Netflix yılın ilk yarısında yayınladığı What We Watched raporunun ikinci versiyonunu yayınladı.

Bu rapora göre Netflix'te 2024 yılında dünya genelinde 20 milyar saat dizi izlenirken Bridgerton S3, 907 milyon saat izlenmeyle en çok izlenen dizi; Kara Para Aşk birinci sezonunda 103 milyon saat izlenmeyle en çok izlenen yerli dizi oldu.

2014-2015 yılları arasında ATV'de yayınlanan Kara Para Aşk dizisinin ilk sezonu 113 milyon saat izlenmeyle Netflix'te 2024 yılının en çok izlenen yerli dizisi oldu. Platformun Mayıs ayında yayınladığı orijinal dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti 106,7 milyon saat izlenmeyle zirveyi en yakından takip etti. Temmuz ayında seyirciyle buluşan Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonu 97 milyon saat izlenmeyle üçüncü sırayı oluşturdu.

2016 yılında FOX TV'de seyirciyle buluşan Kördüğüm 30,5 milyon saat izlenmeyle süresiyle 2024 yılını dokuzuncu sırada tamamladı. 2024 yılının ağustos ayında seyirciyle buluşan Şahmaran dizisinin ikinci sezonu 20 milyon saat izlenmeyle Top 10'un dışında kalırken dizinin 2023 yılında yayınlanan ilk sezonu 21,3 milyon saat izlenmeyle ikinci sezonunu geride bıraktı.