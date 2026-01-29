Neuralink duyurdu: Beyin çipi denemelerine kaç kişi kaydoldu?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin implantlarının insan denemelerine 21 kişinin katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

Neuralink, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda dünya çapında yürütülen denemelere 21 katılımcımız kayıtlı" dedi. Elon Musk ise Ocak 2024’te, ilk insanın Neuralink implantını aldığını, iyileşme sürecinin olumlu seyrettiğini ve elde edilen ilk verilerin umut verici olduğunu açıklamıştı.

Telepathy adı verilen cihazın, öncelikle uzuvlarını kullanma yetisini kaybetmiş kişiler için geliştirildiği, kullanıcıların yalnızca düşünceleriyle akıllı telefon ve bilgisayarları kontrol edebilmelerini amaçladığı belirtilmişti.

Kaliforniya merkezli şirket Neuralink’in kurucu ortağı Dongjin Seo, haziran ayında yedi kişiye beyin çipi yerleştirildiğini, cihazı Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde test etmek için gerekli onayları aldığını belirtmişti.