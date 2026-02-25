Nevermore grubu yeni kadrosuyla ilk konserini İstanbul'da verecek

Metal dünyasının özgün, teknik ve kendine özel imza sound’u olan gruplarından Nevermore, uzun bir bekleyişin ardından İstanbul’la buluşmaya hazırlanıyor. 1 Nisan 2026 akşamı IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde gerçekleşecek bu özel gece, grubun kariyerine damga vurmuş kültleşmiş eserlerine ev sahipliği yapacak.

1991 yılında Seattle’da temelleri atılan Nevermore farklı türleri kendi yorumunda birleştirdi. Thrash metalin hızını, heavy metal’in geleneksel yapısını, progressive müziğin karmaşıklığıyla harmanlayarak kariyerine adım attı. "Dead Heart in a Dead World", "Nevermore" ve "Dreaming Neon Black" gibi başyapıtlarla metal müziğin farklı tatlar sunmasında kritik bir rol oynayan grup, felsefi derinliği olan şarkı sözleri ve teknik mükemmeliyetçiliğiyle bir "müzisyen grubu" olarak anılmaya devam ediyor.

2017’de hayatını kaybeden vokalist Warrel Dane’in bıraktığı mirası, grup arkadaşları yeni bir kadroyla devam ettirecek. Son konser 15 yıl önceydi ve grubun yıllar sonra adım atacağı ilk sahne ise IF Beşiktaş olacak.