Nevin Efe kimdir? Nevin Efe'nin hayatı ve sanat kariyeri

Türk sinema ve televizyon tarihine iz bırakan isimlerden biri olan Nevin Efe, oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı dizi ve filmlerle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi. Yeşilçam’ın emektar oyuncuları arasında anılan Nevin Efe, geçirdiği KOAH krizi sonrası 78 yaşında hayatını kaybetmesiyle sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı, 6 Şubat sabahı saat 11.00 civarında yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, Nevin Efe kimdir, sanat hayatında hangi projelerde yer aldı? İşte Nevin Efe’nin hayatı ve sanat kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…

NEVİN EFE KİMDİR?

Nevin Efe, Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. 5 Mart 1947 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Efe, aslen İstanbulludur. Eğitim hayatını Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olarak tamamladı.

Sanat yolculuğuna genç yaşlarda adım atan Nevin Efe, güçlü karakter oyunculuğuyla tanındı.

NEVİN EFE’NİN SANAT KARİYERİ

Nevin Efe’nin sanat kariyeri tiyatro sahnelerinde başladı. Sahne tecrübesi, onun ekran önündeki oyunculuğuna da önemli katkılar sağladı. Televizyon dünyasına ise 2002 yılında yayınlanan “Berivan” dizisiyle adım attı.

Bu yapımın ardından pek çok dizi projesinde yer alan Efe, uzun soluklu televizyon kariyeriyle dikkat çekti.

Rol aldığı diziler

Nevin Efe, televizyon kariyeri boyunca birçok farklı türde dizide rol aldı. Yer aldığı bazı diziler şunlardır:

Berivan

Mihriban

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Kampüsistan

Melek

Büyük Yalan

Beşinci Boyut

Tuzak

Doktorlar

Patron Kim

En Son Babalar Duyar

Küçük Hanımefendi

Yalnız Kalpler

Kurtlar Vadisi Pusu

Açık Mutfak

Aşk Bir Hayat

Yer Gök Aşk

Gölgedekiler

Rol aldığı filmler ve dijital projeler

Sinemada da aktif bir kariyere sahip olan Nevin Efe, özellikle korku ve dram türündeki yapımlardaki rolleriyle öne çıktı.

Cin Çeşmesi

Siccin 3: Cürmü Aşk

Kanlı Postal

Veledi Zurna

İncir Reçeli

Melekler ve Kumarbazlar

Şeytanın Pabucu

Ayrıca BluTV’de yayınlanan “Sahipli” dizisiyle dijital platform izleyicisiyle de buluştu.

NEVİN EFE’NİN VEFATI

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nevin Efe, geçirdiği KOAH krizi sonrası bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta sanatçı, 6 Şubat tarihinde hayatını kaybederek sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Nevin Efe kimdir?

Nevin Efe, 1947 doğumlu Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Yeşilçam’ın emektar isimleri arasında yer alır.

Nevin Efe kaç yaşında hayatını kaybetti?

Nevin Efe, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Nevin Efe hangi dizilerde oynadı?

Berivan, Doktorlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Yer Gök Aşk ve birçok dizide rol aldı.

Nevin Efe’nin rol aldığı filmler hangileri?

İncir Reçeli, Siccin 3: Cürmü Aşk, Cin Çeşmesi ve Şeytanın Pabucu gibi filmlerde yer aldı.