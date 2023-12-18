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Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü ağır 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.12.2023 11:47
  • Giriş: 18.12.2023 11:47
  • Güncelleme: 18.12.2023 11:47
Kaynak: DHA
Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü ağır 8 yaralı

Nevşehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; ters şeritte ilerleyen Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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