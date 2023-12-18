Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü ağır 8 yaralı

Nevşehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; ters şeritte ilerleyen Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.