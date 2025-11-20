Nevşehir'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Emek Mahallesi Gün Sokak'ta üç katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken bodrum katta hasar oluştu.

Bina sakinlerinden Naciye Bilgen, AA muhabirine, "Apartmanın kapılarını açar açmaz her tarafı duman kapladı ve nefes alınacak şekilde değildi. Elektrik panolarını kapattıktan sonra itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri hemen gelip müdahale ettiler." diye konuştu.