Nevşehir'de bayram tatili yolunda zincirleme kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında meydana geldi. Yasin Ç. idaresindeki 50 LF 858 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. yönetimindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlardan birine, Hasan S. idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

BAYRAM TATİLİ YOLUNDA FACİA

Kazada sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Kayra C. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavileri devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin, Ankara'dan memleketleri Nevşehir'e bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.