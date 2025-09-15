Nevşehir'de bir apartmanın ikinci katından düşen çocuk yaşamını yitirdi
Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi’nde 2. kattaki evlerinin balkonunda oynarken düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki Eymen K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki evlerinin balkonunda oynayan Eymen K. annesinin çamaşır serdiği esnada zemine düştüğü iddia edildi.
Çevredekilerce yakındaki bir özel hastaneye götürülen çocuk, ileri tetkik için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Eymen K., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.