Nevşehir'de bir kişi aracında ölü bulundu
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan M.K'den dün geceden beri haber alamayan yakınları, kontrol için ilçe kırsalındaki bağ evine gitti.
Yakınları, M.K'yi konteyner şeklindeki bağ evinin önünde park halinde bulunan otomobilin içinde hareketsiz olduğunu gördü.
Haber verilmesinin ardından olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, M.K'nin vücudunun çeşitli noktalarından kesici aletle yaralandığını belirledi.
Olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edilen M.K'nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.