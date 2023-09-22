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Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 16:03
  • Giriş: 22.09.2023 16:03
  • Güncelleme: 22.09.2023 16:03
Kaynak: AA
Nevşehir'de bir kişi husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1 kişi tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre S.Ç, aralarında husumet bulunan H.D. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada S.Ç, yanındaki tabancayla H.D'ye ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

H.D'nin cesedi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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