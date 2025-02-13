Nevşehir'de boşandığı kadını öldürülen kişi tutuklandı
Nevşehir'de boşandığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.
Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta boşandığı kadın Servet Nur Şahin'i (26) tabancayla vurarak ölümüne neden olan E.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta dün Şahin ile boşandığı kadın E.Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla kadına ateş etmiş, yaralanan kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.
Şüpheli ise bir süre sonra polise teslim olmuştu.
Şahin'in cenazesi, öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.