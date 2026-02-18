Nevşehir'de boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayan fail erkek, araçla kaçmak isterken kaza yapıp öldü
Nevşehir'de fail erkek Seyhan E., boşanma aşamasında olduğu Fatma E.'yi bıçakla ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan Seyhan E., araçla kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Seyhan E. öldü.
Nevşehir'de boşanma aşamasındaki kadını bıçakla yaralayıp kaçan erkek fail Seyhan E., Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan E., boşanma aşamasında olduğu Fatma E.'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti. Seyhan E., Fatma E.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Seyhan E'nin ise yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Niğde-Kemerhisar kara yolu Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Seyhan E, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.