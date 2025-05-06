Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 06 DMF 936 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.