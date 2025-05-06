Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 17:42
  • Giriş: 06.05.2025 17:42
  • Güncelleme: 06.05.2025 17:42
Kaynak: AA
Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.K. idaresindeki 06 DMF 936 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol