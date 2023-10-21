Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil refüje çarparak devrildi.
Caddede devriye görevi yürüten emniyet ekibinin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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