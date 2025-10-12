Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı
Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Derinkuyu ilçesinden Doğala köyü istikametine giden Adem Çopur yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil, Çakıllı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada Rasim Erikçi olay yerinde, Mustafa Elmacı da kaldırıldığı Derinkuyu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, sürücü Çopur ağır yaralandı.
Araç sürücüsü Çopur, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.