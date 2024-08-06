Nevşehir'de feci kaza: 2'si ağır, 13 yaralı
Nevşehir'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Minibüstekilerin düğüne katılmak üzere Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye gittiği öğrenildi.
Nevşehir'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada; Avanos'tan Nevşehir istikametine giden hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, karşı yola geçerek minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada takla atan minibüs yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Minibüsteki kişilerin Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğün için gittikleri öğrenildi. Kazanın ardından Kayseri yolu da trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.