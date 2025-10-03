Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Kaynak: AA
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde A.B.G. yönetimindeki 38 RU 284 plakalı otomobil, plakası öğrenilmeyen F.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden F.Ş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozaklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.