Ajans Haberleri
  • 13.10.2025 12:51
  • Giriş: 13.10.2025 12:51
  • Güncelleme: 13.10.2025 12:51
Kaynak: AA
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Ç.Ü. idaresindeki 50 ABN 703 plakalı otomobil, Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

