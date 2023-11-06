Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Nevşehir'de inşattan düşen işçi öldü

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 11:07
  • Giriş: 06.11.2023 11:07
  • Güncelleme: 06.11.2023 11:07
Kaynak: AA
Nevşehir'de inşattan düşen işçi öldü

Nevşehir'de 5 katlı inşaatın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Leyla Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çalışan 63 yaşındaki Y.T, çatıda oluşan çökme nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 