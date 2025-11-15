Nevşehir'de işçi servisi devrildi: 14 kişi yaralandı
Nevşehir’de kar yağışının ardından kayganlaşan yolda işçi servisi refüje çarparak devrildi. Minibüste bulunan 14 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazada hayati tehlike bulunmadığını açıkladı.
Kaynak: AA
Abdullah Ağmanalmaz idaresindeki 50 EC 110 plakalı minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda, kar yağışının ardından kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki bims fabrikası çalışanı 13 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.