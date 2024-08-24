Nevşehir'de Kapadokya Rallisi'nin startı verildi

Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi'nin startı verildi.

Rallinin start seremonisi Kayaşehir'de yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seremoniye katılan sporcular, Kayaşehir önünde fotoğraf çektirdi.

Yarışa katılan araç sürücüleri, verilen startla alandan çıkış yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, burada yaptığı konuşmada, hayalini kurduğu şehirde, hayalini gerçekleştirebilmenin keyfini ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu ralliyi 3,5 yıl önce Nevşehir’de yapmaya karar verdiğini belirten Arı, "Gözbebeğim olan, en önem verdiğim, bu şehrin kaderini değiştireceğine inandığım ve bunun adımını attığım yerde, Kayaşehir'de start seremonisi yapmak, benim için büyük bir keyif. 3,5 yıl önce Hitit Rallisi’ne katılıp orada ikinci pilotluk yapmıştım. Orada, 'Bir gün bu ralliyi Kapadokya'da, Nevşehir'de yapacağım' demiştim" diye konuştu

Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz ise "Kapadokya Rallisi bizim evladımız oldu. Bugün doğan bir ralli inşallah yıllar sonra da yine iyi hatırlanır" dedi.