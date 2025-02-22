Nevşehir'de kar yağışı etkili oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde geceden itibaren yeniden başlayan ve aralıklarla etkisini artıran yağış sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kaldırımlarda ve araçların üzerinde kar birikintileri oluşurken bazı vatandaşlar, iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Belediye ekipleri de park ve bahçelerde kar küreme çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte yağışın aralıklarla gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.