Nevşehir'de kayalıklarda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi yakınlarındaki 1230 rakımlı Toptepe'ye gezi amacıyla çıkan Süreyya Y., havanın kararmasıyla birlikte kayalık arazide mahsur kaldı.

Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yakınlarına haber veremeyen kadın, bağırarak çevreden yardım istedi. Kadının sesini duyan yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle arazinin kayganlaşması sonucu, polis ekipleri kadının bulunduğu kayalık zirveye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri çağrıldı.

Süreyya Y., mahsur kaldığı alandan ekiplerin çalışması sonucu güvenli bir şekilde tepeden indirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan Süreyya Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.