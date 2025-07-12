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Nevşehir'de kaybolan kişinin cansız bedeni Kızılırmak'ta bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni Kızılırmak'ta bulundu.

Güncel
  • 12.07.2025 20:41
  • Giriş: 12.07.2025 20:41
  • Güncelleme: 12.07.2025 20:43
Kaynak: AA
Nevşehir'de kaybolan kişinin cansız bedeni Kızılırmak'ta bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni Kızılırmak'ta bulundu.

Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan E.S'nin bulunmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.

Arama çalışmaları kapsamında E.S'nin cesedine Bayramhacılı Hidroelektrik Santrali yakınlarında ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan E.S'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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