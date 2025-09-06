Giriş / Abone Ol
Nevşehir'de kaza: 14 yaralı

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Yurt
  • 06.09.2025 10:08
  • Giriş: 06.09.2025 10:08
  • Güncelleme: 06.09.2025 10:12
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Çardak-Uçhisar kara yolunda İ.İ. yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki araçta bulunan 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü İ.İ'nin, yakınlarıyla Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi.

