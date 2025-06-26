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Nevşehir'de otomobil devrildi: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.06.2025 13:15
  • Giriş: 26.06.2025 13:15
  • Güncelleme: 26.06.2025 13:15
Kaynak: DHA
Nevşehir'de otomobil devrildi: 5 yaralı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Acıgöl ilçesinde otomobilin devrilip ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Acıgöl-Aksaray yolunda meydana geldi. 16 TBE 65 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin ters döndüğü kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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