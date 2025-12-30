Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Nevşehir'de otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nevşehir-Ürgüp Kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Zeynep E.Ö. yönetimindeki 38 ANG 717 plakalı otomobil gizli buzlanma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

