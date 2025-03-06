Nevşehir'de otomobiliyle yol kenarındaki yayalara çarpan sürücü hakim karşısında

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobille çarptığı bir çocuğun ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.S.K, kazada yaralanan Ekrem Korkutmaz, yaşamını yitiren 17 yaşındaki Tuğrul Arda Teryaki'nin annesi Tuğba ile babası Önder Teryaki ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.S.K. savunmasında, babasına ait araçla yolda ilerlediği sırada virajı alamayarak savrulduğunu iddia etti.

Saatte yaklaşık 70 kilometre hızla giderken aydınlatmalardan dolayı keskin sola dönüşü fark etmediğini öne süren İ.S.K, "Hava yastıkları açılınca kaza yaptığımı anladım. Alkollü değildim, pişmanım ve üzgünüm." dedi.

Kazada yaralanan Korkutmaz ise arkadaşı Tuğrul Arda ile cami avlusundan çıkıp yürüdükleri sırada hızla gelen aracın arkadaşına ve kendisine çarptığını anlattı.

Arda'nın 15-20 metre uzağa savrulduğunu savunan Korkutmaz, "Araç kullandığım için hızının saatte 140 kilometre civarında olduğunu tahmin ediyorum. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Anne Tuğba Teryaki de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "17 yıllık emeğim heba oldu. Çocuğumu temizlik işlerinde çalışarak büyüttüm. Tüm hayallerimiz yıkıldı. Adalete güveniyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, kazaya karışan aracın hız tespitinin raporlanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anne Teryaki, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın tutukluluk halinin devam etmesinden dolayı memnun kaldığını dile getirerek, "Ben sahuru evlatsız yapıyorum, onlar da evlatsız yapacak. Adalete güveniyordum çok şükür doğru karar verildi. Devamında da inşallah doğru kararlar çıkacak." şeklinde konuştu.

Nevşehir'de İ.S.K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı otomobil, 11 Ocak'ta Raşitbey Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Tuğrul Arda Teryaki ile Ekrem Korkutmaz'a çarpmıştı. Yaralanan Teryaki ve Korkutmaz, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Teryaki, 14 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.