Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Nevşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Nevşehir'in Göreme beldesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bayram M'nin kullandığı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda M.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bayram M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.