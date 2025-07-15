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Nevşehir'de otomobiller çarpıştı: 1 can kaybı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 15.07.2025 17:25
  • Giriş: 15.07.2025 17:25
  • Güncelleme: 15.07.2025 17:26
Kaynak: AA
Nevşehir'de otomobiller çarpıştı: 1 can kaybı
Fotoğraf: AA

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki otomobil, Acıgöl-Tuzköy yolu Basansarnıç köyü yakınındaki kavşakta S.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobillerdeki sürücüler ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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