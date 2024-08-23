Nevşehir'de patates üreticileri ayaklanıyor: Eylem yapacaklar

Patates üretiminin büyük paya sahip kentlerinden Nevşehir'de bu yıl patates fiyatları dibi gördü.

Tarlada 4 liradan alıcı bulan patates üreticiyi ayaklandırdı. Yerel haber sitesi nevsehirkenthaber'in aktrardığına göre, patates üreticilerinin CHP İl Başkanı Bülent Yumuş, ve CHP Derinkuyu İlçe Başkanı Soner Barut'un da katılımıyla düzenlediği toplantıda ise eylem kararı çıktı.

29 AĞUSTOS'A ÇAĞRI

Bu kapsamda üreticiler, Derinkuyu ilçe merkezinde patates fiyatlarına tepki için 29 Ağustos Perşembe günü saat 14:00’da bir araya gelecek.

Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen de üreticilerin eylemine "Patates üreticileri, çiftçilerimiz ve millet vekillerimizin de katılacağı bu eyleme tüm patates üreticileri ve çiftçilerimiz davetlidir" ifadeleriyle çağrı yaptı.