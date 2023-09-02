Nevşehir'de sağanak sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü.

Ajans Haberleri 02.09.2023 23:28 Giriş: 02.09.2023 23:28

Güncelleme: 02.09.2023 23:28 Kaynak: DHA

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