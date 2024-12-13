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Nevşehir'de su kuyusuna düşen yurttaş hayatını kaybetti

Nevşehir'de yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen 66 yaşındaki Fatma G., hayatını kaybetti.

Güncel
  • 13.12.2024 13:30
  • Giriş: 13.12.2024 13:30
  • Güncelleme: 13.12.2024 13:33
Kaynak: DHA
Nevşehir'de su kuyusuna düşen yurttaş hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Nevşehir'in Avanos ilçesi Özkonak beldesinde Fatma G., evlerinin bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düştü.

Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Kuyuya inen ekipler, Fatma G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyudan çıkarılan Fatma G., otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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