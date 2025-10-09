Giriş / Abone Ol
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işlerinin bulunduğu minibüs ile seyir halindeki bir TIR, kavşakta henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

  • 09.10.2025 15:58
  • Giriş: 09.10.2025 15:58
  • Güncelleme: 09.10.2025 16:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

B.B. yönetimindeki TIR ile S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Avanos-Kayseri kara yolunun Çökek kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulansla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

