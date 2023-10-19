Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 42 L 0153 plakalı tır, çevre yolu zahire pazarı yakınlarında Ş.Ç. yönetimindeki 50 FD 550 plakalı çavdar yüklü kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki hububat çevreye döküldü.
Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
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