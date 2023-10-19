Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 12:17
  • Giriş: 19.10.2023 12:17
  • Güncelleme: 19.10.2023 12:17
Kaynak: AA
Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 42 L 0153 plakalı tır, çevre yolu zahire pazarı yakınlarında Ş.Ç. yönetimindeki 50 FD 550 plakalı çavdar yüklü kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki hububat çevreye döküldü.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 