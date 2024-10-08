Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 11:49
  • Giriş: 08.10.2024 11:49
  • Güncelleme: 08.10.2024 11:50
Kaynak: AA
Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde, ters yönde ilerlediği öne sürülen Fatih B. idaresindeki 50 BE 050 plakalı otomobil, Turban Kavşağı yakınlarında M.Y. yönetimindeki 35 DD 3406 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Fatih B'nin cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol