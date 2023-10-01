Nevşehir'de trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru ve eşi, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.
Nevşehir-Gülşehir kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 JG 264 plakalı kamyonla Ertuğrul Dede idaresindeki 40 LC 674 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ertuğrul Dede ile beraberindeki eşi Misket Dede, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede çifti için Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.