Nevşehir'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Nevşehir'de bir üniversite öğrencisi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

2000 Evler Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.D'den haber alamayan yakınları, kontrol için geldikleri dairede gencin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.D'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.